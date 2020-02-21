Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» открыла второй офис в Санкт-Петербурге в связи с растущим штатом сотрудников. Об этом сообщили 21 февраля в пресс-службе компании.

Новый офис расположился на пятом этаже бизнес-центра «У Красного моста» на набережной реки Мойки. В нём будут работать сотрудники продуктовой и технической команд социальной сети.

Сообщается, что в перспективе представительство «ВКонтакте» также займёт седьмой этаж, террасу и купол здания. В атриуме будут проводиться внутренние мероприятия компании.

Напомним, штаб-квартира «ВКонтакте» расположена в Санкт-Петербурге в Доме Зингера на Невском проспекте. Кроме этого, компания имеет офисы в Москве и Сочи, а также региональные представительства в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и в Казахстане.