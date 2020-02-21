Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Команда одной из самых популярных в России и СНГ социальной сети «ВКонтакте» перестала комфортно размещаться в здании Дома Зингера на Невском проспекте Петербурга.

«Дом Зингера» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Из-за этого часть коллектива была вынуждена переехать в здание бизнес-центра у Красного моста, также в центре Северной столицы. Об этом сообщает 21 февраля пресс-служба «ВКонтакте».

В новом пространстве на пятом этаже на набережной Мойки, 73−79 разместились сотрудники продуктовой и технической команд. Чтобы коллективу было удобно передвигаться между двумя зданиями, для них закуплены… электросамокаты.

Как отмечают в компании, в будущем сотрудники «ВКонтакте» собираются занять и седьмой этаж здания, террасу и купол, а в большом атриуме со стеклянной крышей организовать площадку для корпоративных мероприятий.

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