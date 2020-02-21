Рига, , 16:36 — REGNUM Математический подход для сокращения персонала неприемлем. Об этом, как пишет портал Nra. lv, сообщил руководитель бюро министра сельского хозяйства Латвии Каспара Герхардса Янис Эглитис, комментируя сообщение директора государственной канцелярии Яниса Гистовскиса о невыполнении плана по сокращению числа государственных служащих.

Янис Эглитис отметил, что автоматическое сокращение штата продовольственно-ветеринарной службы (PVD) сразу скажется на количестве проверок и способности оперативно реагировать в момент эпидемий домашнего скота.

По его словам, в данный момент министерство сельского хозяйства Латвии проводит внутренний аудит, чтобы определить департаменты, которые сокращение затронет в большей степени.

Напомним, министерство сельского хозяйства Латвии входит в число тех ведомств, которые, согласно планам реформы государственного управления, должны сократить 6% служащих. К 2020 году, промежуточной фазе реформы, речь идёт о сокращении 2% служащих. Сокращение государственного аппарата не коснётся работающих за рубежом сотрудников МИД, армии, спецслужб.