Ижевск, , 16:32 — REGNUM АО «Летний сад имени Максима Горького» будет переименовано в АО «Парки Ижевска». Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.В документе уточняется, что также будет изменен устав нового акционерного общества.

В официальном сообществе парка в социальной сети поясняют, что смена официального названия компании обусловлена расширением структуры юридического лица и присоединением ряда общественных пространств Ижевска.

«Всеми любимое и привычное название Парк им. Горького (или Летний сад им. М. Горького) меняться не будет и никогда не изменится», — говорится в сообщении.

Согласно данным ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), АО «Летний сад имени Максима Горького» создано в 2004 году путем реорганизации в форме преобразования. Генеральным директором является Сергей Буторин. Уставный капитал АО — 33,55 млн рублей. Доля в уставном капитале администрации Ижевска составляет 3,55 млн рублей. В качестве основного вида указана деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков. Кроме того, в реестре указано 27 дополнительных видов деятельности, от выращивания растений и до проката музыкальных инструментов и аппаратуры.

ИА REGNUM напоминает, Летний сад имени Горького — один из старейших парков Ижевска, расположен на берегу Ижевского пруда. Парк появился ещё в 1857 году, пространство связывают со строительством усадьбы, которую называют «Генеральским дворцом», здесь проживали генералы Ижевского оружейного завода. Парк был разбит вокруг усадьбы. После 1917 парк стал общедоступным. Сейчас в парке в теплое время года работают аттракционы, проходят культурные и спортивные массовые мероприятия. Парк является излюбленным местом отдыха жителей и гостей города.