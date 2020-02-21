, 16:25 — REGNUM Если бы Украина не договорилась с Россией о новом транзитном контракте, цена на газ для населения и промышленности могла бы быть в 3−4 раза выше, чем сейчас, заявил 21 февраля украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Свое заявление глава правительства сделал, выступая перед депутатами Верховной рады.

Он напомнил, что в конце прошлого года существовал серьезный риск, что мы «потеряем этот транзит».

«А это и серьезный удар по экономике, и серьезное удорожание энергетических ресурсов и для предприятий, и для граждан», — подчеркнул Гончарук.

Он сказал, что гипотетическую цену на газ в случае отсутствия транзитного контракта подсчитывали «отдельные специалисты», но не уточнил, кто именно.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, средняя цена импортного природного газа на Украине в январе 2020 г. составила 175,26 доллара за тысячу кубометров. Власти прогнозируют, что из-за теплой зимы и огромных запасов топлива и в украинских, и в европейских хранилищах летом этого года цена на газ упадет до 80 долларов за тысячу кубометров.

Новый пятилетний транзитный контракт между Украиной и Россией был подписан 30 декабря 2019 года. Документом предусмотрено, что Газпром должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд кубометров в первый год и как минимум по 40 млрд кубометров в последующие 4 года.