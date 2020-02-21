Москва, , 16:24 — REGNUM Представители китайских туристических агентств и министерства туризма КНР примут участие в туристической выставке, которая пройдет с 12 по 14 марта 2020 года в московском Экспоцентре, сообщает агентство STCN.

В 2020 году площадь стендов китайских экспонентов составит 180 квадратных метров. Одним из центральных мероприятий в рамках программы выставки «Интурмаркет» 13 марта станет круглый стол, посвященный вопросам взаимодействия с туристическим рынком Китая в современных условиях.

В связи со вспышкой коронавирусной пневмонии, члены китайской делегации внесли коррективы в состав участников выставки. Поучаствовать в данном мероприятии смогут только представители китайских компаний в Москве, которые не возвращались в КНР в последнее время.

Таким образом, инициатива выдвинута согласно новому постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина о временном запрете на въезд китайских граждан в РФ с 20 февраля.