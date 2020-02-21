Москва, 21 февраля 2020, 16:20 — REGNUM Внезапное прозрение министра финансов РФ Антона Силуанова может быть связано с тем, что он лишился поста первого вице-премьер министра, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Силуанова о запредельной налоговой нагрузке на труд.
Подытоживая сказанное, Хазин предложил понизить Силуанова до «до главспеца и после этого брать у него интервью по любому вопросу».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью РБК министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что налоговая нагрузка на труд в России запредельная.