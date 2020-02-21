Москва, , 16:20 — REGNUM Внезапное прозрение министра финансов РФ Антона Силуанова может быть связано с тем, что он лишился поста первого вице-премьер министра, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Силуанова о запредельной налоговой нагрузке на труд.

«У меня встречный вопрос: Силуанов работает в Минфине лет 25, — сказал Хазин. — И он только сейчас понял, что нагрузка запредельная? То есть он 25 лет считал, что всё нормально, и вдруг неожиданно у него произошло прозрение? Меня как эксперта очень интересует, что стало причиной такого прозрения. Может быть, причина в том, что его с первого вице-премьера понизили до простого министра? А если его до обычного главспеца понизить, то может быть, он вообще станет выдающимся интеллектуалом?»

Подытоживая сказанное, Хазин предложил понизить Силуанова до «до главспеца и после этого брать у него интервью по любому вопросу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью РБК министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что налоговая нагрузка на труд в России запредельная.