Омск, , 16:10 — REGNUM Вагоны, загруженные российскими семенами льна из Омска, 20 февраля официально прибыли в логистический парк, расположенный в городе Уланчаб (автономный район Внутренняя Монголия). Об этом сообщило агентство Escn.

Вице-президент парка Ли Лу отметил, что партия российского льняного семени весом более 1092 тонны (42 контейнера) шла из Омска до Уланчаб с 8 февраля — в общей сложности 12 дней. Местные предприятия будут использовать полученное российское сырье для переработки, пояснил Лу.

Добавим, что в течение последних трех лет были открыты пять международных маршрутов для железнодорожных перевозок с северными китайскими провинциями, в числе которых Уланчаб-Ташкент и Уланчаб-Москва. Эпидемия коронавируса не остановила поставки российской продукции в Уланчаб. Как заявляют китайские бизнесмены, поставки российского сырья ускоряют процесс восстановления предприятий в Китае.