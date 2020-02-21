Краснодар, , 15:59 — REGNUM 1680 семей в Краснодарском крае получили льготную ипотеку за последние два года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 21 февраля. Об этом говорилось на встрече главы региона Вениамина Кондратьева с председателем Юго-Западного банка Евгением Титовым и главой регионального отделения Татьяной Сергиенко.

Как отмечалось, «Сбербанк» увеличивает долю в кредитовании малого бизнеса — по итогам 2019 года было выдано 14 млрд рублей займов по льготной ставке 8,5%, а это почти половина от общего объёма кредитов.

«Перед нами стоит задача довести долю малого и среднего предпринимательства в ВРП региона до 50%. Вы становитесь нашим стратегическим партнером, и с вашей помощью мы рассчитываем достигнуть этого результата», — сказал на встрече Кондратьев.

Другим вопросом встречи стала реализация программы льготной ипотеки под 6% годовых для семей, воспитывающих двоих и более детей. Как отмечалось, за два года ипотеку получили 1680 семей. Вениамин Кондратьев предложил рассмотреть возможность выдавать ипотечные кредиты не только на новое, но и вторичное жильё, чтобы решить проблемы сельских жителей.

«Банк дает ипотеку только на новое жилье. В сельской местности нет такого объема возводимых домов. Предлагаю пересмотреть условия и распространить возможность льготной ипотеки на вторичный рынок. В этом случае мы сможем решить проблему обеспечения жильем семей в сельской местности», — предложил краснодарский губернатор.

Представители «Сбербанка» выразили готовность подробно рассмотреть этот вопрос.