Москва, , 15:37 — REGNUM Российские нефтяные компании предложили Белоруссии новую формулу ценообразования, которая позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил министр энергетики Александр Новак.

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«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины», — уточнил глава федерального ведомства.

Новак добавил, что соответствующие предложения российской стороны доведены до белорусских партнёров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о «неожиданном» предложении президента РФ Владимира Путина по поставкам нефти. По словам главы республики, российский лидер сообщил о готовности России выплатить Минску $300 млн компенсации за снижение российской экспортной пошлины на нефть («налоговый манёвр» в российском законодательстве). При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что речи о компенсациях продавцам нефти в Белоруссию «пока не идёт».

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