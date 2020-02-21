Рига, , 15:36 — REGNUM Парламентский секретарь министерства связи Латвии Янис Бутанс озвучил приоритеты ведомства в области развития транспорта на ближайшее будущее, пишет портал Tvnet.lv.

По его словам, министерство сообщений Латвии сконцентрируется на развитии и поддержке наиболее «дружелюбных окружающей среде видов общественного и личного транспортов». Что касается первой категории, речь идёт о развитии сети железнодорожных перевозок, включая закупку новых поездов, отметил Бутанс.

Чиновник добавил, что министерство планирует сделать акцент на развитие микромобильности, сделав велосипед максимально доступным транспортным средством для всех желающих.

По его словам, в стране планируют на 50% снизить акциз на газ для автомобилей и установить пакет льгот для владельцев электротранспорта. Кроме того, в Латвии могут отменить для владельцев электромобилей транспортный налог.