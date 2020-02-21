Сеул, , 15:23 — REGNUM 10 марта в Сеуле состоится восьмая встреча представителей Южной Кореи и Японии по вопросам экспортных ограничений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, южнокорейскую сторону представит генеральный директор по международной политике министерства торговли, промышленности и энергетики Ли Хо Хён, японскую — его коллега Ида Йоити.

Известно, что прошлая встреча представителей двух стран прошла в Токио 16 декабря 2019 года. В рамках встречи сторонам удалось сойтись во мнении относительно необходимости повышения эффективности экспортного контроля.

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