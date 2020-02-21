Подгорица, , 15:10 — REGNUM Дефицит бюджета Черногории в 2019 году составил 143,6 млн евро или 2,98 процента валового внутреннего продукта (ВВП), что указывает на дальнейшую тенденцию к его снижению в результате увеличения доходов бюджета и оптимизации текущих расходов, говорится в сообщении министерства финансов Черногории.

«Принимая во внимание, что реализованный дефицит находится в пределах трех процентов, можно констатировать, что налогово-бюджетное правило выполняется, что в то же время является допустимым уровнем дефицита, установленным Маастрихтскими критериями», — говорится в документе.

Доходы бюджета 2019 года составили 1,89 млрд евро или 39,13 процента от предполагаемого ВВП.

Министерство сообщает, что все основные категории налоговых поступлений зафиксировали рост: налог на добавленную стоимость (НДС) превышает 78,8 млн евро, другие поступления — 21,8 млн, акцизы — 14,3 млн.