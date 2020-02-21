Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Причину решения приватизировать неиспользуемое здание парламента Грузии в Кутаиси раскрыл грузинский премьер-министр Георгий Гахария 21 февраля, на встрече с журналистами. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

»Оно должно приобрести новую, экономически более привлекательную нагрузку», — сказал Гахария.

Он отметил, что в здании вместо парламента можно будет разместить образовательное учреждение, медицинское или логистическое.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о готовящейся приватизации бывшего здания парламента.

Перенести парламент из Тбилиси в Кутаиси было решено, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. Новое здание построили в 2012 году. В январе 2019 года парламент перебрался обратно в Тбилиси.

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