Москва, , 14:52 — REGNUM Похоже, что проблемы с поставками российской нефти в Белоруссию близится к разрешению, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя результаты переговоров Сечин с Лукашенко.

«Споры возникли из-за цен поставки. Белоруссии нужно ежегодно 18 млн тон нефти для загрузки своих НПЗ. Находясь с Россией в едином таможенном пространстве, белорусские НПЗ могли получать нефть беспошлинно, то есть на величину экспортной пошлины дешевле, чем российские компании продают нефть на экспорт.

Но между прочим, нефть с некоторых месторождений имеет льготы по пошлине. Для компенсации Белоруссия платила еще некоторую надбавку к цене, но все равно это было дешевле, чем покупать нефть на мировом рынке.

Ситуация изменилась, когда в России началось завершение налогового маневра в нефтегазовой отрасли, предполагающее постепенное обнуление экспортной пошлины. Вместе со снижением пошлины сократилась и разница в цене беспошлинной нефти по сравнению с экспортной ценой, а надбавка нефтяных компаний осталась.

С некоторого момента руководство Белоруссии сочло, что такое положение перестало приносить пользу экономике республики, и потребовало компенсировать последствия налогового маневра. Российские НПЗ получают такую компенсацию в виде возвратного акциза, но на белорусские НПЗ такой механизм не распространяется.

В результате с начала 2020 года Белоруссия осталась без заключенных договоров с российскими нефтяными компаниями, отказавшись покупать нефть на текущих условиях, а белорусские НПЗ — без российской нефти. Чтобы не прекращать работу, пришлось даже покупать некоторое количество нефти у европейских поставщиков, а также откачивать техническую нефть из трубопроводов.

На днях Игорь Сечин, руководитель крупнейшей нефтяной компании «Роснефть», контролирующей более 40% российской нефтедобычи, побывал в Минске и провел встречу с президентом республики Александром Лукашенко. О результатах это встречи Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Подробности переговоров не раскрываются. Но, судя по всему, компромиссная формула входе этих встреч была выработана. Об этом можно судить хотя бы по тому, что уже 20 февраля заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, который курирует вопрос отношений РФ с Белоруссией в области энергетики, провел совещание с главами российских нефтяных компаний.

Подробности не сообщались. Но «утечка» пришла с другой стороны. Лукашенко заявил, что 21 февраля утром ему позвонил президент РФ с новым предложением. По словам президента республики Белоруссии, предлагается компенсировать снижение пошлин на такую величину надбавки, которую получали нефтяные компании, чтобы ценообразование по поставляемой в республику нефти сохранилось на уровне 2019 года.

Теперь дело за анализом и расчетами, но, скорее всего, это предложение будет принято. И ценовой спор можно будет считать исчерпанным. По крайней мере до января 2021 года, когда в России произойдет очередное снижение ставок экспортных пошлин на нефть», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту России Владимиру Путину результаты своих переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

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