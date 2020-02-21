Сеул, , 14:58 — REGNUM В 2019 году сумма средств, потраченная жителями Южной Кореи с помощью карт за рубежом, составила 22,3 трлн вон (~$18,9 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с 2018 годом общая сумма средств, потраченная с помощью карт, сократилась на $320 млн. Спад показателя зафиксирован впервые за десять лет.

Специалисты отмечают, что сокращение объёмов денежных средств, потраченных с помощью карт за рубежом, связано с сокращением зарубежных поездок и больших трат.

По данным исследовательского института Korea Culture & Tourism Institute, в 2019 году число южнокорейцев, выезжающих за рубеж, сократилось на 0,1%, до 28,71 млн человек, что является самым низким показателем с 2009 года.