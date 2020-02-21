Душанбе, , 14:29 — REGNUM В обновлённом рейтинге Speedtest Global Index по скорости интернета за январь 2020 года Таджикистан потерялещё одну строчку: 133 место из 140 возможных.

По данным рейтинга, скорость скачивания и загрузки информации составляет 8,98 Мб/с и 5.04 Мб/с соответственно.

При этом по скорости проводного интернета Таджикистан занимает 109 место среди 176 стран мира со скоростью скачивания и загрузки 22.75 Мб/с и 23.82 Мб/с соответственно.

В октябре 2019 года Таджикистан располагался в рейтинге на 132 месте по скорости мобильного интернета и на 108 месте по скорости проводного интернета.

Отмечается, что обновлённый рейтинг Worldwide mobile data pricing по стоимости интернета пока не вышел. Однако специалисты рейтинга отдали Таджикистану 103 место среди 230 стран мира. За основу были взяты данные за ноябрь 2018 года.

Так, в среднем 1 гигабайт интернета в Таджикистане пользователям обойдется в 4,84 долл. Для сравнения — в Киргизии этот показатель составляет 0,27 долл., в Казахстане — 0,49 долл.