Киев, , 14:26 — REGNUM Правительство Украины готовит пересмотр макропрогноза для экономики страны, заявил сегодня, 21 февраля, выступая в Раде, премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук заявил, что прошлый макропрогноз, сделанный осенью 2019 года, не учитывал того, как решится ситуация с транзитом российского газа.

«Это существенным образом влияет на макроэкономическую ситуацию, потому что влияет на цену энергоресурса… Макропрогноз — это всегда предвидение», — сказал премьер.

По его словам, новый макропрогноз для Украины будет готов «в ближайшие несколько недель».

ИА REGNUM напоминает, что ранее министерство экономики Украины прогнозировало рост показателей экспорта товаров и услуг в 2020 г. в годовом сравнении до 7,8% по консервативному и до 8,8% по оптимистическому сценарию.