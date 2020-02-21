Тбилиси, , 14:14 — REGNUM Увеличить уже принятый государственный бюджет Грузии планирует грузинское правительство. Об этом 20 февраля рассказал грузинский министр финансов Иване Мачавариани, выступая перед депутатами парламента.

Он отметил, что с начала года экономические показатели лучше, чем те, которые были заложены при вёрстке бюджета, а потому планируется его увеличить на 200 млн лари (около $71 млн по курсу). Скорректировать главный финансовый документ страны планируется весной.

Напомним, ранее Мачавариани сообщил, что в течение декабря 2019 года и января 2020 года уровень инфляции в Грузии был практически нулевой. Также Грузстат зафиксировал рост объема экспорта в январе на 10%.