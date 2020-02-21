Кампала, , 14:06 — REGNUM Объем общего государственного долга Уганды вырос с 12,55 млрд долларов США по состоянию на конец июня 2019 года до 13,33 млрд долларов США к концу декабря 2019 года. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В министерстве финансов, планирования и экономического развития Уганды уточнили, что внешний долг составляет 8,59 млрд долларов США, а внутренний долг — 4,73 млрд долларов США.

Выступая на пресс-конференции в медиа-центре Уганды в преддверии трехдневной региональной конференции по вопросам задолженности, посвященной управлению государственным долгом и ускорению устойчивого экономического роста в странах Африки к югу от Сахары, которая пройдет 26−28 февраля 2020 года, министр финансов Уганды Аджедра Габриэль Гадисон Аридру сказал, что, исходя из имеющихся данных, возросло соотношение долга к ВВП.

«В пересчете на текущую стоимость общий объем задолженности по состоянию на конец декабря 2019 года составил 28,54% ВВП против 27,3% на конец июня 2019 года», — сказал он.

По словам Аджеры, согласно недавнему отчету 2019 года об анализе устойчивости долга (DSA), номинальный общий государственный долг, согласно прогнозам, увеличится до 40,9% от ВВП в 2019/20 финансовом году, а затем достигнет 49,5% в 2023/24 финансовом году.

Однако, по его словам, Уганда подвергается низкому риску возникновения связанных с задолженностью проблем, и государственный долг считается устойчивым в среднесрочной и долгосрочной перспективе.