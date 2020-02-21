Минск, , 14:00 — REGNUM Вопросы кредитования Россией официального Минска обсудили сегодня, 21 февраля Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об их содержании белорусский лидер рассказал губернатору Архангельской области России Игорю Орлову, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Обсудили вопросы кредитных наших соглашений, обязательств и кредитования Белоруссии, белорусской экономики, вопросы процентных ставок, особенно по атомной станции, чтобы быстрее закончили в пакете. Как мы в Сочи обсуждали, чтобы быстрее закончили эти договоренности и, чтобы не было каких-то отягчающих обстоятельств», — сказал Лукашенко Орлову, находящемуся с официальным визитом в Минске.

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Лукашенко также сообщил о намерении Белоруссии поучаствовать в строительства Росатомом атомной электростанции «Эль-Дабаа"в Египте, а также в строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Кроме того, белорусские компании заинтересованы в наращивании экспорта своей продукции в Архангельскую область. Лукашенко заверил Орлова в приверженности прямым отношениям с российскими регионами.

Напомним, после февральских переговоров в Красной Поляне руководство Белоруссии поставило вопрос о дополнительных льготах с российской стороны при строительстве АЭС в Гродненской области, и даже пригрозило санкциями. БелАЭС строится по самому передовому проекту, одобренному МАГАТЭ, с двумя реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком БелАЭС выступает компания «Атомстройэкспорт», Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Финансирование проекта осуществляется за счёт $10-милилардного кредита правительства РФ, выделенного по просьбе официального Минска.

Отметим также, Россия является крупнейшим кредитором Белоруссии. Львиная доля ПИИ в реальный сектор белоруской экономики приходит от российских инвесторов. Александр Лукашенко неоднократно требовал от России предоставлять кредиты дешевле и в больших объёмах, однако альтернативы им не нашёл. МВФ отказался кредитовать официальный Минск, Китай предоставляет «связанные» кредиты, которые белорусская сторона опасается осваивать.