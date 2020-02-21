Москва, , 12:39 — REGNUM Прямые убытки российских туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, составили примерно 450 млн рублей в связи с распространением китайского коронавируса. Об этом сообщает 21 февраля пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Убытки связаны с экстренным вывозом туристов из Китая и досрочным прекращением программ в этой стране. При этом речь не идёт о «недополученных доходах», предварительно подсчитаны прямые убытки от непредвиденной ситуации.

Кроме того, 140 млн рублей, по предварительным оценкам, потеряли туроператоры, работающие в сфере въездного туризма. Были отменены некоторые программы для китайских туристов, уже оплаченные туроператорами.

Организация направила правительству РФ письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь за счёт государственного бюджета.

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