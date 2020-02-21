Минск, , 12:29 — REGNUM В Минске намерены просчитать «неожиданное» предложение президента РФ Владимира Путина, сделанное белорусскому лидеру Александру Лукашенко по поставкам нефти. Об этом президент Белоруссии заявил сегодня, 21 февраля, во время встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

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Глава республики отметил, что это «хоть какой-то путь к развязке» затянувшихся споров между РФ и Белоруссией по вопросу нефти.

«По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Хоть какое-то движение вперёд, — приводит БелТА слова Лукашенко. — Мы сейчас посчитаем это всё».

При этом белорусский лидер отметил, что этот «счёт практически не имеет никакого значения, потому что другого варианта пока нет со стороны России».

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Александр Лукашенко добавил, что поручил премьер-министру, чтобы все было рассчитано и, наконец, достигнуто соглашение по дальнейшей работе в данной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совещании в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время Минск не может полностью отказаться от российской нефти, однако будет диверсифицировать поставки и стремиться к тому, чтобы покупать у России только 30−40% от необходимого объёма нефти.