Казань, , 00:40 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск от АО «Тимер банк», которое в январе 2018 года перешло из собственности компании, аффилированной с экс-главой правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным, к компании из дивизиона «Ростеха». Иск подан к ООО «Жилой комплекс «Голубое озеро», которое владеет долей в строительной компании «Атласи», а юридический адрес ответчика оформлен по адресу строящегося одноимённого коттеджного посёлка. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 17 февраля 2020 года. Сумма претензий банка — 163 261 325,36 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в октябре 2012 года. Уставный капитал — 20,5 тыс. рублей, директор и совладелец 49% — Ирек Айзатуллин, владелец оставшейся доли — Азат Касимов. Среди видов деятельности компании — подготовка участка и строительства жилых и нежилых объектов. Также юрадрес компании в казанском посёлке Кадышево совпадает с адресом строящегося коттеджного посёлка «Голубое озеро». На сайте проекта нет данных о застройщике, но покупателям предлагается скидка на покупку домов в ипотеку именно в «Тимер банке». А в рамках другого дела, где речь шла о водоснабжении жилого массива «Голубое озеро», данное ООО выступало в качестве третьего лица.

Компания-ответчик была владельцем ООО «Строительная компания «Голубое озеро», которое ликвидировано в 2018 году, и является владельцем 50% доли в строительном ООО «Атласи». Второй владелец — Сергей Герасимов.

Напомним, до 2018 года основным владельцем «Тимер банка» была компания «Новая нефтехимия», аффилированная с бывшим главой правления, экс-министром Татарии Робертом Мусиным. Санируемый актив перешёл зимой 2018 года к банку «Российская финансовая корпорация», связанному с госкорпорацией «Ростех». И «Тимер банк» сменил «прописку» с Казани на Москву.