Симферополь, , 11:31 — REGNUM С апреля поезда «Таврия» начнут ходить из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно. Об этом 21 февраля журналистам рассказал генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

«С учётом высокого спроса проработаны новые маршруты и расписание совместно с профильными организациями из российских регионов», — отметил Ганов.

По его словам, поезда Мурманск — Симферополь и Екатеринбург — Симферополь выйдут на маршрут 25 апреля.

«Поезд Екатеринбург — Симферополь будет ходить по двум маршрутам, через Волгоград и через Казань. 29 апреля начнёт курсировать поезд сообщением Кисловодск — Симферополь. Откроются новые направления на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга. Поезд Москва — Севастополь начнет курсировать 27 апреля. Также появятся поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию. Поезда в Евпаторию будут курсировать через день, а в Феодосию — два раза в неделю. Первый состав из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправится 28 апреля, в Феодосию — 7 мая. Из Москвы в Евпаторию — 2 мая и далее через день, поезда в Феодосию будут курсировать несколько раз в неделю начиная с 4 мая», — подчеркнул руководитель компании.

Билеты на новые направления поступят в продажу 25 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года запустили первые поезда в Крым. За это время они перевезли более 130 тысяч пассажиров.

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