Москва, , 08:36 — REGNUM Атака рубля на мировые резервные валюты 20 февраля быстро захлебнулась и сошла на нет, позволив доллару вернуться на уровни начала февраля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«На закрытии торгов оказалось, что доллар подорожал на 59 коп. (+0,96%), до 64,17 руб. Курс евро почти не отставал от доллара и подрос к концу дня на 52 коп. (+0,78%), до 69,22 руб.

Несмотря на начало налогового периода, который теоретически должен был бы оказать поддержку рублю, «россиянина» подкосило снижение цен на нефть.

Так, цена нефти марки Brent 20 февраля упала на 0,4%, до $58,73 за баррель, хотя в течение торгового дня успешно штурмовала уровень в $59 за баррель и поднималась даже выше него. Тем более, что данные по коммерческим запасам нефти оказались несколько лучше ожиданий рынка.

За неделю торговые запасы в США выросли всего на 414 тыс. баррелей, хотя рынок ожидал роста почти на 2,5 млн баррелей. Однако, по-видимому, негатива рынку добавили вновь появившиеся беспокойства относительно таких последствий вспышки вируса Covid-19, как замедление роста экономики КНР и падение спроса на нефть.

Международный нефтетрейдер Vitol опубликовал исследование, в котором говорится, что спрос на нефть в КНР сократился в феврале на 4 млн б/с, а к концу 1 квартала 2020 г. спрос на нефть в мире упадёт на 200 млн б/с.

Кроме того, негатив на рынок привнесли и заявления американского министерства торговли о том, что США могут ввести ещё больше таможенных пошлин для пострадавшего от коронавируса Китая если Китай не будет строго придерживаться исполнения условий первой фазы торговой сделки. Сегодня, 21 февраля, с утра цена Brent продолжает падать, теряя 0,56%.

Ожидается снижение курса рубля на сегодняшнем открытии торгов. Прогнозы: по курсу доллара повышаются до 63,8−65 руб., по курсу евро — до 68,5−70 руб.», — предполагает эксперт.

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