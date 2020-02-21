Нью-Йорк, США, , 08:36 — REGNUM Мировые котировки нефти падали в начале торгов в пятницу, 21 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены на апрельские поставки нефти марки WTI упали на 0,67%, остановившись на $53,52 за бочку.

Фьючерсные поставки нефти марки Brent на апрель сократились на 0,76% — до $58,86 за баррель.

Как сообщало 19 февраля ИА REGNUM, рынок нефти поверил в победу над коронавирусом, и Brent поднялась в цене более чем на 2,5% за день, приблизившись к психологически важной отметке $60 за бочку чёрного золота.

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