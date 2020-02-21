Москва, , 07:50 — REGNUM Арбитраж Москвы 16 марта 2020 года начнёт рассматривать иск Министерства обороны России к АО «Оборонэнерго». Сумма претензий, которая заявлена как неустойка, превышает 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск на сумму 2 170 511 557,42 рубля был подан 17 января 2020 года. К производству его приняли 22 января. Первое же заседание намечено на март. В документах уточняется лишь, что речь о некой неустойке. Суд рекомендовал сторонам «принять меры к добровольному урегулированию спора».

Из открытых источников известно, что АО «Оборонэнерго» было исполнителем по 250 госконтрактам на 5,26 млрд рублей и заказчиком более чем 2 тыс. контрактов на сумму, превышающую 18,4 млрд рублей. Несколько контрактов у компании есть и с ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

АО учреждено для работы в сфере энергоснабжения, в том числе для строительства объектов электросетевого хозяйства.

Напомним, ранее «Мосэнергосбыт» подал иск на 25,82 млн рублей к Минобороны России. Третьим лицом в споре, начатом 17 февраля 2020 года, выступает АО «Оборонэнерго».