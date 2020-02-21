Загреб, , 07:40 — REGNUM В конце января 2020 в Хорватии было зарегистрировано 1,52 миллиона трудоустроенных, что на 1,4 процента или на 21 123 человека меньше, чем в конце декабря, а зарегистрированный уровень безработицы составил 8,4 процента. Об этом сообщает Центральное бюро статистики (CBS).

По сравнению с январем 2019 года численность работников была на 2,3 процента выше.

Согласно данным CBS, в конце января этого года в юридических лицах было занято 1,3 миллиона человек, что на 1,4 процента, или 18,089 меньше, чем месяц назад, и на 2,4 процента больше, чем в январе прошлого года.

На месячном уровне число работников сектора здравоохранения и социального обеспечения увеличилось больше всего, на 2,8 процента, до 100 800 человек.

В то же время число работников в сфере туризма сократилось на 12,2 процента до 71 949 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный как отношение безработных к общей численности активного населения, в январе составил 8,4 процента, что на 0,5 процентных пункта выше, чем в декабре 2019 года.