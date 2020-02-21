Москва, , 07:35 — REGNUM В РФ снизились цены на авиабилеты, купленные на рейсы с марта по май. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные сервиса для путешественников Biletix.

Цены на внутренние рейсы в период с марта по май упали на 23% по сравнению с прошлым годом (с 13,7 тыс. рублей до 10,5 тыс. рублей)

На 3% снизились цены на международные полеты (с 23,1 тыс. рублей до 22,5 тыс. рублей).

Падение цены на рейсы аналитиками связывается с расширением маршрутов лоукост-перевозчиков, стабильным курсом рубля и ростом предложения чартерных перевозок.