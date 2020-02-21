Хабаровск, , 07:42 — REGNUM Цены на овощи из КНР в Хабаровске возвращаются к тем уровням, которые были до закрытия границ с КНР.

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Как выяснило региональное ИА ДВ-Новости, помидоры из КНР продают по 189−219 рублей за кг, огурцы — от 150 рублей. В торговых сетях отмечают, что скачков с поставками нет, они идут регулярно. Тепличные местные овощи с хабаровских прилавков не исчезали, но они, по оценкам продавцов, всегда дороже привозных из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса в КНР, в ДФО были закрыты границы, что вызвало перебои с поставками овощей и резким всплеском цен на них. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев призвал подумать о продовольственной безопасности Дальнего Востока.