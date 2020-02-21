Хабаровск, , 07:26 — REGNUM Программа субсидирования поставок топлива на Дальний Восток должна распространяться не только на бензин и дизельное топливо, но и на авиакеросин. Об этом заявил начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

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«Изначально позиция ФАС заключалась в том. Что данный механизм должен распространяться на все виды топлива, в том числе и авиакеросин», — процитировало представителя ФАС ТАСС.

В Минфине РФ подсчитали, что на эти цели потребуется 6−8 млрд рублей.

В начале февраля вице-премьер Юрий Борисов поддержал необходимость субсидирования поставок моторного топлива в ДФО из расчета 4 руб. на тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что ежегодно авиаперевозчики, осуществляющие внутрирегиональные перевозки в ДФО, получают многомиллионные дотации из бюджета, цены на авиаперелеты не снижаются. Стоимость аэропортового обслуживания в воздушных гаванях регионов Дальнего Востока превышает расценки в крупнейших аэропортах мира.