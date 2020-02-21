Москва, , 06:56 — REGNUM «Дорожная карта» с описанием механизма снижения ставок по ипотеке будет разработана в России к 1 апреля, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в интервью «Известиям».

"В ближайшее время появится «дорожная карта», времени на раскачку нет. К 1 апреля мы должны уже завершить работу», — сказал он.

Документ, по словам министра, будет учитывать позицию банков, застройщики, и возглавляемого им Минстроя, институтов развития и Центробанка РФ как один из ключевых регуляторов.

«На первоначальном этапе разговор должен идти о ставке между 7% и 8%», — сказал Якушев.

Ранее заместитель финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что ставка рефинансирования ипотечных кредитов в России снизилась к февралю 2020 года до уровня 8,7%.

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