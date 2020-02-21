Горно-Алтайск, , 06:53 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай обнародовала данные о результатах надзорной деятельности за исполнением лесного законодательства в 2019 году. Как следует из официального сообщения, всего за прошлый год в регионе выявлено свыше 650 нарушений закона, в целях устранения которых принесены 20 протестов.

В суды направлены 83 иска, внесены 99 представлений, объявлены 18 предостережений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 56 лиц, по материалам проверок прокуратуры возбуждены восемь уголовных дел.

«По результатам рассмотрения исковых заявлений природоохранной прокуратуры в собственность Российской Федерации возвращены земли лесного фонда общей площадью 16,8 тыс. га», — пояснили в прокуратуре Республики Алтай.

Напомним, в середине января 2020 года сообщалось, что государству возвращены девять покрытых лесом земельных участков общей площадью более 168 гектаров. Выяснилось, что администрация Турочакского района продала гектары компании «Турочак», которая затем перепродала их его гражданину К. Тот позже разделил приобретённый кусок леса на девять участков, один из которых продал третьему лицу.

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