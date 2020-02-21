Тюмень, , 06:44 — REGNUM В Тюмени оштрафовали коллекторское агентство за незаконные действия относительно знакомой должника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Сотрудники агентства донимали женщину за долг коллеги по работе. Они требовали связаться со старой знакомой, чтобы та вернула долг в микрофинансовую организацию. Кроме того, в начале разговоров коллекторы не сообщали женщине наименование организации и данные звонившего работника — это является нарушением.

Арбитражный суд Тюменской области привлёк нарушителей к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Судебные приставы Тюменской области напоминают, что законодательно установлена частота взаимодействий кредитора с заёмщиком. Телефонные переговоры не должны превышать более более 8 раз в месяц. Кроме того, запрещается угрожать должнику убийством или причинением вреда здоровью, оказывать психологическое давление на должника и иных лиц, использовать выражения, унижающие честь и достоинство человека и так далее.