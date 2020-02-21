Якутск, , 06:36 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев развеял слухи о том, как будет финансироваться строительство Ленского моста.

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«Ходит много домыслов о том, что финансирование будет полностью из республиканского бюджета. Хочу разъяснить этот момент: более 70% выделится из федерального бюджета и только около 10% — из бюджета Якутии. Оставшаяся часть средств поступит от частных инвесторов», — цитирует Николаева «Якутия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии с нетерпением ждут начала строительства моста через реку Лену. О плановом ходе и начале изыскательских работ свидетельствует факт взятия первых проб мерзлого грунта.