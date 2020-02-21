Пекин, , 06:33 — REGNUM Продажи автомобилей марки Hongqi китайского автопроизводителя FAW Group взлетели на 142,7% в годовом исчислении за январь 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Производитель продал 12 630 автомобилей своего самого «каноничного» бренда Hongqi за первый месяц года. При этом, FAW Group целиком в прошлом месяце работала ниже запланированной мощности в связи с эпидемией нового коронавируса в стране.

Несмотря на это, все равно был обеспечен устойчивый рос продаж автомобилей группы — 353 490 проданных машин и 18,2% роста относительно аналогичного периода 2019 года.

Отметим, что в 2019 году Hongqi выполнила план продаж автомобилей в количестве 100 тыс. единиц. На 2020 год план был удвоен. Компания также намерена представить на суд общественности в ближайшую пятилетку 21 новую модель автомобилей — в большинстве своем электромобили и гибриды.

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