Рабочий посёлок Култук, Иркутская область, , 06:07 — REGNUM Собственникам компании «Аква-Сиб», намеревающимся во что бы то ни стало открыть скандально известный завод по производству байкальской воды в иркутском посёлке Култук, отказали в удовлетворении кассационной жалобы. Как сообщает официальный сайт Байкальской природоохранной прокуратуры, слушание дела Восьмым кассационным судом общей юрисдикции состоялось 19 февраля 2020 года в Кемерове.

«Ответчик, несмотря на доказанные нарушения по освоению территории, где произрастают редкие растения, обитают перелётные птицы, подлежащие особой охране, продолжает настаивать на правомерности строительства завода по розливу питьевой воды в п. Култук, приводит доводы в обоснование своих жалоб», — отмечают прокуроры.

Ранее о том, что собственники завода не демонтируют возведённый завод и не закапывают прорытые траншеи сообщил известный стилист и уроженец посёлка Култук Сергей Зверев.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, скандально известным проект по строительству завода по производству бутилированной воды в прибайкальском посёлке Култук стал в начале 2019 года, когда фирма «АкваСиб» с 99-процентным китайским участием начала рыть каналы для водопровода по уникальным Таловским болотам — месту зимовки и гнездования редких птиц.

25 июня 2019 года решение суда по иску природоохранного прокурора о признании незаконными разрешения на строительство, положительного заключения государственной экологической экспертизы, приказа об её утверждении вступило в законную силу. Судебная коллегия Иркутского областного суда отклонила доводы апелляционной жалобы ООО «АкваСиб», согласилась с решением, постановленным Кировским районным судом Иркутска об удовлетворении иска.

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