Южно-Сахалинск, , 06:19 — REGNUM Банк ВТБ попытался в суде оспорить правомерность доплаты к зарплатам жителей Сахалина — районного северного коэффициента 1,6. Банк выступал в суде за уменьшение северной надбавки до 1,4.

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По информации ИА Сахалин. Инфо, в суде банк ВТБ, отделение которого работает в островном регионе, усомнился в законности северной надбавки сахалинцам, коэффициента в 1,6. Истец акцентировал внимание на том, что, согласно Соглашению, заключенному между банком ВТБ и правительством Сахалина, областным профсоюзом и объединением работодателей, одной из обязанностей банка является своевременная выплата заработной платы с применением коэффициента 1,6. Банк настаивал на том, что это незаконно и нарушает его права как хозяйствующего субъекта.

Аргументы банка: даже если коэффициент понизить до 1,4, это все равно будет намного больше минимального размера заработной платы.

Представители профсоюзов области назвали подобные заявления банкиров неуместными. Они также обратили внимание суда на то, что такие требования ярко контрастируют с заявлением, размещенным на официальном сайте банка ВТБ:

«Социальная корпоративная ответственность — такая же неотъемлемая часть политики группы ВТБ, как финансовая эффективность и нацеленность на коммерческий успех».

С доводами ВТБ в суде не согласились не только профсоюзы, но и правительство области, а также объединение работодателей Сахалина. Они заявили, что имеют полное право устанавливать и более высокие коэффициенты.

Суд в иске ВТБ отказал. В решении говорится, что нет никаких оснований ставить под сомнение оспариваемый истцом северный коэффициент.

Будет ли ВТБ оспаривать решение — не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя послание президента России Владимира Путина, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что главное в работе властей — инвестиции в человека. Губернатор неоднократно заявлял, что перед ним, его правительством стоит задача по повышению уровня и качества жизни на островах, повышению доходов жителей.