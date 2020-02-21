Москва, , 05:10 — REGNUM В РФ впервые с 2016 года средний размер наценки на лекарства вырос до 24,6%. Такими данными поделилась DSM Group, передают «Известия».

Аналитики рынка медицинских препаратов объясняют рост торговой наценки сокращением спроса на лекарства. При этом отмечается, что жители страны предпочитают покупать более дорогостоящие препараты.

Рост наценки заметин в таких группах препаратов, как средства для кожи (29,7%), противопаразитарные (28,1%) и противопростудные препараты (27%).

Также сообщается, что объём продаж лекарств в РФ в минувшем году составил более 1 трлн рублей. В денежном выражении продажи увеличились на 3% по сравнению с 2018 годом.

Как сообщало 19 февраля ИА REGNUM, эксперты DSM Group построили рейтинг лекарственных групп, которые наиболее часто приобретались в России в прошлом году.

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