Новосибирск, , 04:46 — REGNUM В Новосибирске стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива на неделе с 10 по 17 февраля 2020 года остались без изменения, сообщает Новосибирскстат.

«На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,75 до 45,40 рубля за 1 литр, марки АИ-98 — от 48,50 до 52,05 рубля за 1 литр, дизельное топливо — от 49,15 до 53,05 рубля за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.

Уточняется, что по сравнению с аналогичной неделей 2019 года отмечен максимальный рост цен на дизельное топливо.