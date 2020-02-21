Новосибирск, , 04:41 — REGNUM В Новосибирской области в январе 2020 года выросли цены производителей сельскохозяйственной продукции — по сравнению с декабрём 2019 годана 3,2%, сообщает Новосибирскстат.

«В том числе цены на продукцию растениеводства — на 5,6%. На продукцию животноводства цены снизились на 0,1%», — уточняет региональный орган статистики.

Заметнее других подорожали томаты — на 21%, огурцы — на 8,8% и отдельные виды зерновых культур: овёс — на 3,9%, ячмень — на 3,7% и пшеница 3 класса — на 3,6%.

Подешевели свёкла и морковь — на2,6% и на 2,2% соответственно.

Среди продукции животноводства выросла цена на свиней (на 3,3%) и крупный рогатый скот (на 0,7%). Упали в цене молоко и яйца (на 1,9% и на 0,8% соответственно).