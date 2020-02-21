Казань, , 04:16 — REGNUM Арбитраж Татарии 18 марта 2020 года рассмотрит заявление банкрота «Татфондбанка», где свыше 40% доли имела республика. В рамках дела о банкротстве бывшего министра финансов, экс-главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина кредитор требует включить в реестр сумму претензий, превышающую 141,39 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии в арбитраж поступили 4 февраля 2020 года от конкурсного управляющего банка — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Сумма требований составляет 141 390 124 000 рублей. Она сопоставима примерно с 52% доходной части республиканского бюджета на 2020 год. Плановые доходы были утверждены в размере 270,7 млрд рублей.

Отдельно и по делу о банкротстве ТФБ Мусина в числе десяти бывших руководителей банка пытаются привлечь к субсидиарной ответственности на ту же сумму.

Имуществу экс-министра Татарии грозит арест по делу «Татфондбанка»

Напомним, Роберт Мусин был депутатом Госсовета Татарии одного из созывов, занимал пост министра финансов РТ в 1998—2002 годах, а также в 2016 году являлся председателем правления ТФБ. Проблемы у банка — некогда крупнейшего для республики — стали очевидны ещё осенью 2016 года. В декабре в нём ввели временную администрацию, материалы проверки которой позднее легли в основу уголовных дел, в том числе в отношении экс-главы правления. В марте 2017 года у банка отозвали лицензию, а в апреле обанкротили. На сегодня у ТФБ установлены долги на сумму почти 167 млрд рублей. В списке кредиторов свыше 18 тысяч физических и юридических лиц. Идёт конкурсное производство.

Отдельно арбитражный управляющий ТФБ подал иск о банкротстве Роберта Мусина, который также признан несостоятельным как физлицо с июля 2018 года. В суде Казани, помимо этого, слушается уголовное дело, обвиняемым по которому проходит Мусин. А часть эпизодов по делу всё ещё расследуется.