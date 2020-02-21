Москва, , 03:40 — REGNUM В арбитраж Москвы за один день поступило сразу три иска к Министерству обороны России от АО «Мосэнергосбыт». Они пока не приняты к производству, общая сумма претензий превышает 30,12 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Все три иска поставщик электроэнергии подал 20 февраля 2020 года. Сумма претензий по самому крупному из них составляет 15 179 891,85 рубля. По двум другим — 6 423 363,79 и 8 524 254,88 рубля, соответственно.

Также 17 февраля АО подало иск к Минобороны РФ и федеральному учреждению «Объединённое стратегическое командование Западного военного округа». Сумма претензий — 25 826 801,09 рубля. Третьим лицом в деле, которое пока не принято, выступает АО «Оборонэнерго».

Напомним, истец — один из крупнейших в России поставщиков электрической энергии. На него приходится более 8% всех вырабатываемых ресурсов в этом сегменте.