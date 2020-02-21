Саратов, , 03:20 — REGNUM Ситуация на заводе по производству троллейбусов снова обостряется. После отзыва банкротных исков в декабре 2019 года в арбитраж Саратовской области к ЗАО «Тролза» были поданы многомиллионные претензии от кредиторов и ещё два иска о несостоятельности. Претензии ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» превысили 441,6 млн рублей, иск рассмотрели 20 февраля 2020 года, но вердикт суда пока неизвестен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от госкомпании из Ямало-Ненецкого автономного округа поступил 29 января 2020 года, 31 января его приняли в производство. Речь шла «о взыскании 441 649 375 руб. 00 коп. по договору от 28.12.2017 №ДКП 0642−001-Ф/2017». 20 февраля в карточке дела в системе арбитража появились данные о принятии решения первой инстанцией.

Помимо этого, 18 февраля 2020 года был удовлетворён иск комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района о взыскании «задолженность по договору аренды №6409 от 27.10.2003 года на земельный участок с кадастровым номером 64:50:021303:0134 в размере 3 159 619 рублей 58 копеек, в том числе: основной долг по арендной плате за период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года в размере 2 537 847 рублей 06 копеек; пени за период с 11.04.2019 года по 11.12.2019 года в размере 621 772 рублей 52 копеек».

Напомним, завод выпускал порядка 70% всех троллейбусов в России, поставляя их почти в 80 городов, где они ещё работают в качестве общественного транспорта.

На ЗАО «Тролза» с весны 2019 года наблюдались проблемы, которые вынудили уйти предприятие в простой. Для спасения актива, существующего с 1868 года, вёлся поиск инвестора. В декабре 2019 года были отозваны все банкротные иски, а в январе 2020 года в суд снова поступили схожие претензии. Введения наблюдения за ЗАО требуют налоговый орган (долг — более 32,36 млн рублей) и АО «БМ-Банк» — более 700 млн рублей. Первый иск рассмотрят 17 марта 2020 года.

Заводу, выпускающему 70% всех троллейбусов в РФ, снова грозят банкротством

20 февраля 2020 года в Энгельсе прошло представление нового типа троллейбусов, которые будут выпускаться на предприятии холдинга «Транспортные системы». Часть коллектива «Тролзы», по имеющейся информации, перейдёт в эту компанию. Компания «ПК Транспортные системы» будет заниматься производством троллейбусов на собственной площадке, созданной на базе проммощностей старейшего предприятия.