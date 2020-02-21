Саратов, 21 февраля 2020, 03:20 — REGNUM Ситуация на заводе по производству троллейбусов снова обостряется. После отзыва банкротных исков в декабре 2019 года в арбитраж Саратовской области к ЗАО «Тролза» были поданы многомиллионные претензии от кредиторов и ещё два иска о несостоятельности. Претензии ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» превысили 441,6 млн рублей, иск рассмотрели 20 февраля 2020 года, но вердикт суда пока неизвестен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск от госкомпании из Ямало-Ненецкого автономного округа поступил 29 января 2020 года, 31 января его приняли в производство. Речь шла «о взыскании 441 649 375 руб. 00 коп. по договору
Помимо этого, 18 февраля 2020 года был удовлетворён иск комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района о взыскании «задолженность по договору аренды №6409
Напомним, завод выпускал порядка 70% всех троллейбусов в России, поставляя их почти в 80 городов, где они ещё работают в качестве общественного транспорта.
На ЗАО «Тролза» с весны 2019 года наблюдались проблемы, которые вынудили уйти предприятие в простой. Для спасения актива, существующего с 1868 года, вёлся поиск инвестора. В декабре 2019 года были отозваны все банкротные иски, а в январе 2020 года в суд снова поступили схожие претензии. Введения наблюдения за ЗАО требуют налоговый орган (долг — более 32,36 млн рублей) и АО «БМ-Банк» — более 700 млн рублей. Первый иск рассмотрят 17 марта 2020 года.
Заводу, выпускающему 70% всех троллейбусов в РФ, снова грозят банкротством
20 февраля 2020 года в Энгельсе прошло представление нового типа троллейбусов, которые будут выпускаться на предприятии холдинга «Транспортные системы». Часть коллектива «Тролзы», по имеющейся информации, перейдёт в эту компанию. Компания «ПК Транспортные системы» будет заниматься производством троллейбусов на собственной площадке, созданной на базе проммощностей старейшего предприятия.