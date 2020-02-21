Берлин, , 02:51 — REGNUM Иск против подготовки площадки для строительства первого в Европе завода компании Tesla под Берлином был отклонён высшим административным судом Берлина и Бранденбурга. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба суда.

Решение отклонить иск Ассоциации по охране ландшафта и биоразнообразия Баварии и организации «Зеленая лига Бранденбурга» было принято в связи с тем, что Tesla предоставила юридическое подтверждение оснований строительства своего завода.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля немецкий суд удовлетворил требование местных экологических активистов и обязал американскую компанию Tesla прекратить вырубку леса под производственную площадку вблизи Берлина. Это решение было принято судом несмотря на то, что ранее разрешение на расчистку площадки дало экологическое управление, одобрившее вырубку 92 га леса.

Напомним, в ноябре прошлого года глава американской компании Tesla Илон Маск объявил о планах строительства завода Gigafactory в Германии. На данный момент у Tesla уже есть два завода. Один из них находится в США, а строительство второго было недавно завершено в Китае.

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