Якутск, , 02:39 — REGNUM Коронавирус стал настолько значимым фактором, влияющим на мировую экономику, что большинство экономистов сошлись во мнении, что это «чёрный лебедь» очередного мирового экономического кризиса, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

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«Немного истории. 13 лет назад в конце 2006 года начался мировой финансовый кризис, началом которого послужил ипотечный кризис в США. Потери от кризиса тогда превысили 2 трлн долларов и вызвали финансовый кризис и рецессию во многих странах мира. Лишь Китай, Индия и несколько стран продолжали демонстрировать высокий рост и стабильность мировой экономики. Вместе с тем многие аналитики и учёные экономисты предсказывали приближение кризиса, называя «чёрными лебедями» предвестниками кризиса ряд факторов: политическую нестабильность на Ближнем Востоке и нагнетание США истерии вокруг Ирана, КНДР и Венесуэлы; внешний долг США достиг критического уровня более 23,3 трлн долларов, превысив ВВП страны и санкционные войны между США, Китаем, а также другими странами», — напомнил эксперт.

В этой связи Юрий Данилов отмечает, что новый коронавирус стал настолько значимым фактором, влияющим на мировую экономику, что большинство экономистов сошлись во мнении, что это «чёрный лебедь» очередного мирового экономического кризиса.

«Не стал бы отделять коронавирус от финансового кризиса, начавшегося в 2006 г., а сравнил его с великой депрессией 30-х годов прошлого столетия. В своих исследованиях я установил, что периодичность длинных экономических циклов 75−80 лет, а не 48−55 лет, как приято считать по широко использованным кондратьевским циклам.

Смертность от коронавируса Covid-19 — 2,7%, а количество заражённых за столь короткий уже более 75 тысяч человек. Так, коронавирусом MERS в 2012 году заболели около 2,5 тыс. человек, из них около 800 погибли. От вируса SARS, вспышка которого была в 2002 году, погибли 813 человек, а количество зараженных превысило восемь тыс. человек. Это результат исследований учёных, которые во всём мире устроили настоящую гонку на генном уровне.

Утечка коронавируса из одной из лабораторий КНР в Ухани, несмотря на беспрецедентные меры, грозит обернуться катастрофой, так как по пессимистическому сценарию ВОЗ может распространиться на 2/3 населения Земли. При сегодняшнем уровне смертности может погибнуть более 130 млн человек. Вероятно, мировому сообществу стоит подумать об ограничении таких исследований, учитывая, что вирусы могут мутировать.

Ещё глобальный урон может понести мировая экономика, ибо уже сейчас коронавирус стал «чёрным лебедем» который предшествует кризису. Китай за первый квартал потеряет 1% ВВП, ограничения торговых отношений Китая с другими странами приведут к спаду в странах — торговых партнерах КНР, а также крупнейших мировых корпорациях. Так что оценить и предсказать сейчас масштабы воздействия коронавируса на глобальном уровне трудно», — заключил Юрий Данилов.

Напомним, «Чёрный лебедь» — теория, рассматривающая случайные или труднопрогнозируемые события, которые могут иметь существенные последствия для мировой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, если эпидемия коронавируса не завершится к апрелю, в 2020 году банковский сектор Китая будет иметь до 7,7 трлн юаней (1,10 трлн долларов) необеспеченных кредитов.