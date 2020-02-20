Лондон, , 23:20 — REGNUM Нефть Brent не смогла взять отметку $60 за баррель и к концу сессии 20 февраля находится на уровне старта торгов.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на 15 центов (0,25%), до $59,27 за баррель. Стартовым значением сессии являлись $59,31, максимум составил $59,99 за баррель.

Апрельские фьючерсы WTI находятся в плюсе по отношению к прошлому закрытию на 35 центов (0,65%), на отметке $53,84 за баррель.

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