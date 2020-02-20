Москва, , 19:04 — REGNUM Законопроект, разрешающий государственным архивным учреждениям не использовать современную контрольно-кассовую технику, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с членом комитета по аграрным вопросам Виктором Кидяевым («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Речь идёт о том, чтобы освободить от обязанности использовать ККТ при оказании платных услуг гражданам и компаниям лицам государственными и муниципальными архивными учреждениями. Так, отмечают авторы инициативы, средства, которые такие организации получают от оказания платных услуг поступают в бюджетную систему РФ.

При этом архивное учреждение не имеет права использовать для собственных нужд доходы, которые оно получило от платной деятельности. Кроме того, большинство заказчиков используют расчеты с предъявлением электронного средства платежа. В этой системе отражаются все оказанные услуги и архивные учреждения и без использования ККТ должны предоставлять в органы регулирования подробные отчеты с обоснованием доходов и расходов.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают отменить обязанность для государственных и муниципальных архивных учреждений использовать ККТ, поскольку они и без этого обязаны отчитываться перед государством.