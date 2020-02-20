Лондон, , 19:03 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти в ходе сессии 20 февраля, однако Brent пока не удается взять барьер $60 за баррель.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на 66 центов (1,12%), до $59,78 за баррель. Максимальным значением Brent пока являются $59,98 за баррель.

Апрельские фьючерсы WTI выросли на 93 цента (1,74%), до $54,42 за баррель. Максимум сессии WTI на данный момент — $54,63 за баррель.

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